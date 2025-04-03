1 апреля в Казахстане стартовал прием заявлений в первые классы. Вчера и сегодня костанайские родители столкнулись с техническими проблемами на сайте электронного правительства, где подаются эти заявления.

К примеру, Элеонора Абакарова мама будущего первоклассника. Женщина рассказывает, что вместе с мужем уже в 12 часов ночи они сидели у монитора своего компьютера, однако, попытка оказалась провальной.

«Сайт в 00:00 не открылся, услуга была недоступна. При этом, школы выдавали нам инструкцию, в который была ссылка на то как именно нужно зайти, чтобы подать. Ссылка эта не открывалась, открылась она примерно в 04:30 утра и мы зашли по этой ссылке и удивились тому, что формы справок прописаны — старые», — говорит Элеонора Абакарова.

Родители все же подали заявление, прикрепив документы старого образца, по словам женщины, так сделали и другие ее знакомые. Но, сегодня утром она обнаружила, что попытка была аннулирована, а сайт Егов.кз и вовсе перестал работать.

«Нашего ребенка приняли в школу, потому что мы в конечном итоге решили, что будем поступать в частную школу, а многих детей, которые шли в государственные школы, им пришел отказ», — сказала мама будущего первоклассника.

В городском отделе образования объяснили сложившуюся ситуацию тем, что из года в год родители, чьи дети поступают в первый класс, стремятся подать заявление, как можно быстрее, поскольку многие отдают предпочтения гимназиям, лицеям и инновационным школам. Таким образом создается ажиотаж, а в данном случае — перегруз сайта.

«В этом году у нас было одно обновление, это по форму справки 052У, так как данную справку 052У перевели в электронный формат в Егов.кз она была доступна в разделе «Е-денсаулык», то есть каждый родитель мог просто зайти в данный раздел и данную справку они могли просто выгрузить, когда они подавали бы документы через Егов.кз она автоматически просто «подтянулась» бы. Во всех школах были организованы приемные комиссии с 9 утра до 18:30 часов вечера в школах принимали заявления в первый класс в порядке очереди и на бумажном носителе и также данные родители, кто уже подал заявление нарочно, они уже будут зачислены, то есть повторно через Егов.кз подавать им не нужно. «, — говорит руководитель сектора отдела образования акимата Костаная Жупар Батталова.

Сейчас в первые классы Костаная принято больше восьми сотен детей. Жупар Батталовна отметила, что в гимназии имени Горького мест больше нет. А тем временем министерство цифрового развития анонсировало, что в этом году казахстанцы увидят уже обновленную и более стабильную версию сайта eGov. Поскольку прежняя версия работает на основе технологий 2013 года, что тоже сказалось на ситуации с приёмом заявлений.

Охоту на волков разрешили в РК Министр экологии и природных ресурсов приказом от 27 марта 2025 года внес изменения в Правила...

Детские площадки снова будут во дворах Костаная. Но аким назвал условие В этом году в Костанае будет установлено 40 новых спортивных детских площадок. Об этом сообщил...

Ввести новый штраф могут в Казахстане Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в кулуарах Мажилиса высказался о возможности...