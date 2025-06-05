Представители Департамента экологии, общественные активисты. На окраинах города, таковых, причем довольно масштабных, обнаружено четыре. Теперь представители ответственных органов работают над вопросами их устранения.

Масштаб самой крупной стихийной свалки расположенной в черте Костаная, можно оценить только с воздуха, что и сделали сотрудники местной полицейской службы. Те, кто не хочет платить за вывоз мусора на официальный городской полигон, устроили полигон стихийный, меньше чем в пятниста метрах от костанайского автоЦОНа.

«В основном мы здесь видим, что мусор, то есть ТБО, от каких-то домов. Мы сделали анализ, и посчитали так, что, скорее всего, может быть, это когда разбирали «колёсные» ряды, потому, что дома там продавались. Так же, конкретно видим, что шифер здесь есть», — говорит начальник отдела МПС УП Костаная Ернур Алтаев.



Кроме обломков шифера и шлакоблоков, здесь можно найти и остатки трухлявых бревен, бытый кирпич. Есть даже бетонное основание дорожного колодца. Попадаются автомобильные покрышки, матрасы, и очень много пластика. Все это нужно убрать, в чем представители власти предлагают поучаствовать предприятиям, территории которых находятся рядом со стихийной свалкой.

«Разговаривали, объясняли, что также нужно будет принять участие в этом, потому, что местный исполнительный орган не может на себя всю ответственность взять, и все это вывозить. Потому, что сделали расчетно-сметную документацию, затребовали сюда, — ну, нецелесообразно, что бы тратить, что бы все это вывозить», — сказал начальник отдела.



Всего в городе полицейскими обнаружено четыре подобные свалки, остальные поменьше этой, также расположены на окраинах, в стороне от Федоровской и Веденской трасс. По области же, с начала мая, с тех пор когда территории начали мониторить из космоса, подобных стихийных мест складирования мусора, уже обнаружено более трех десятков. Предполагается, что до окончания мониторинга 1 октября, будет выявлено гораздо больше. В прошлом году было выявлено 373 свалки. Их них 354 ликвидировали акиматы.

«Вышли с предложением, аким города поручил установить камеры видеонаблюдения сюда. Сейчас на конкурсной основе все это будет производится. Будем в дальнейшем смотреть, будем выявлять таких нарушителей, которые загрязняют места общего пользования», — сказал Ернур Алтаев.



В случае если этого не произойдет, как показывает практика, есть большая вероятность того, что свалка после её уборки, появиться здесь вновь. Все выявленные в этом году по области стихийные мусорные полигоны, образовались на тех местах, с которых год назад отходы были убраны.



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