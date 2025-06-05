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Места несанкционированных свалок обследовали костанайские полицейские

— Сегодня, 17:00
Изображение для новости: Места несанкционированных свалок обследовали костанайские полицейские

alau.kz

Представители Департамента экологии, общественные активисты. На окраинах города, таковых, причем довольно масштабных, обнаружено четыре. Теперь представители ответственных органов работают над вопросами их устранения.

Масштаб самой крупной стихийной свалки расположенной в черте Костаная, можно оценить только с воздуха, что и сделали сотрудники местной полицейской службы. Те, кто не хочет платить за вывоз мусора на официальный городской полигон, устроили полигон стихийный, меньше чем в пятниста метрах от костанайского автоЦОНа.

«В основном мы здесь видим, что мусор, то есть ТБО, от каких-то домов. Мы сделали анализ, и посчитали так, что, скорее всего, может быть, это когда разбирали «колёсные» ряды, потому, что дома там продавались. Так же, конкретно видим, что шифер здесь есть», — говорит начальник отдела МПС УП Костаная Ернур Алтаев.

Кроме обломков шифера и шлакоблоков, здесь можно найти и остатки трухлявых бревен, бытый кирпич. Есть даже бетонное основание дорожного колодца. Попадаются автомобильные покрышки, матрасы, и очень много пластика. Все это нужно убрать, в чем представители власти предлагают поучаствовать предприятиям, территории которых находятся рядом со стихийной свалкой.

«Разговаривали, объясняли, что также нужно будет принять участие в этом, потому, что местный исполнительный орган не может на себя всю ответственность взять, и все это вывозить. Потому, что сделали расчетно-сметную документацию, затребовали сюда, — ну, нецелесообразно, что бы тратить, что бы все это вывозить», — сказал начальник отдела.

Всего в городе полицейскими обнаружено четыре подобные свалки, остальные поменьше этой, также расположены на окраинах, в стороне от Федоровской и Веденской трасс. По области же, с начала мая, с тех пор когда территории начали мониторить из космоса, подобных стихийных мест складирования мусора, уже обнаружено более трех десятков. Предполагается, что до окончания мониторинга 1 октября, будет выявлено гораздо больше. В прошлом году было выявлено 373 свалки. Их них 354 ликвидировали акиматы.

«Вышли с предложением, аким города поручил установить камеры видеонаблюдения сюда. Сейчас на конкурсной основе все это будет производится. Будем в дальнейшем смотреть, будем выявлять таких нарушителей, которые загрязняют места общего пользования», — сказал Ернур Алтаев.

В случае если этого не произойдет, как показывает практика, есть большая вероятность того, что свалка после её уборки, появиться здесь вновь. Все выявленные в этом году по области стихийные мусорные полигоны, образовались на тех местах, с которых год назад отходы были убраны.



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