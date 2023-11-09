Места в детсадах Казахстана начнут распределять по-новому в 2024 году

С января 2024 года в Казахстане хотят внедрить Единую базу учета очередности и выдачи направлений в дошкольные организации. Об ее преимуществах рассказал вице-министр просвещения Айбат Ильясов на аппаратном совещании ведомства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айбат Ильясов объяснил, для чего в Казахстане планируется внедрение Единой базы учета очередности и выдачи направлений в дошкольные организации.

«Ранее при постановке детей в очередь и зачислению в детский сад имелись следующие недостатки. Первое, дублирование детей в очереди из-за разрозненности баз данных. Второе, формируется общая очередь и для получения направления, родители вынуждены «ловить» место в детском саду, либо обращаться к посредникам. Третье, сбор бумажных документов при зачислении в детский сад», – сообщил он.

Чтобы решить эти проблемы, ведомством определена новая модель оказания услуги. Основная цель – эффективное финансирование и обеспечение охвата детей дошкольным образованием.

«Новая модель позволит каждой семье выбрать до четырех детских садов, исходя от индивидуальных потребностей и предпочтений. Это делает процесс услуги прозрачным и исключает «ловлю» мест в детских садах за счет проактивного информирования SMS. Родителям представится возможность зачислить детей в один детский сад, если в семье имеется более двух детей. Исключается сбор и приложение бумажных справок для подтверждения льготного статуса, которые автоматически подтягиваются из государственных баз данных», – пояснил спикер.

По его словам, на сегодня Единая база учета очередности разработана, а также подготовлен проект Правил оказания государственной услуги.

Отмечается, что пилотный проект стартует в Шахтинске и Петропавловске. После завершения пилота система будет масштабироваться по всей республике с января 2024 года

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