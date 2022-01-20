Места захоронения боевиков обнаружила полиция Алматы

tengrinews.kz
Полиция Алматы сообщила об обнаружении мест захоронения боевиков после беспорядков, передает Tengrinews.kz.
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Официальный представитель Департамента полиции Салтанат Азирбек подтвердила информацию, что полиции удалось обнаружить места тайных захоронений тел погибших боевиков.
Напомним, ранее начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов сообщил, что из моргов Алматы было похищено 41 тело.
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