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Места захоронения боевиков обнаружила полиция Алматы

tengrinews.kz

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Полиция Алматы сообщила об обнаружении мест захоронения боевиков после беспорядков, передает Tengrinews.kz.

Официальный представитель Департамента полиции Салтанат Азирбек подтвердила информацию, что полиции удалось обнаружить места тайных захоронений тел погибших боевиков.

В полиции считают, что тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков. Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, ранее начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов сообщил, что из моргов Алматы было похищено 41 тело.

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