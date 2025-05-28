Мажилис принял во втором чтении законодательные поправки по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сфере деятельности органов внутренних дел.

Законопроект разработан в целях реализации Указа Президента от 13 апреля 2022 года «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата». Поправками исключается понятие местная полицейская служба. Это связано с тем, что созданная в 2016 году МПС не оправдала себя на практике.

В структуру МПС входили участковые инспекторы, патрульная, ювенальная, природоохранная полиция, подразделения по защите женщин от насилия. Однако, как отмечают разработчики, служба вместо своих основных функций – обеспечения общественного порядка, профилактики правонарушений и обеспечения дорожной безопасности – стала выполнять второстепенные задачи, такие как выявление нарушений правил благоустройства, вывоза отходов со строительных объектов и другие. Министерством внутренних дел предлагается реорганизовать МПС и Управление административной полиции, создав на их базе два управления: по профилактике правонарушений и по обеспечению общественной безопасности. Каждая служба будет заниматься своими прямыми задачами.

В рамках приведения в соответствие в отношении подразделений полиции на транспорте термин «линейные» предлагается заменить на термин «на транспорте». Военно-следственные органы – исключить из системы территориальных органов полиции, поскольку они выделены в самостоятельное подразделение ОВД.

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