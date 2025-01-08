Министра просвещения Гани Бейсембаева спросили, планируются ли ограничивающие мероприятия в школах Казахстана из-за распространения метапневмовируса в мире, передает informburo.kz
«Образовательная система нашей страны демонстрируют высокую готовность ко всем вызовам. Это опыт, накопленный во время пандемии. Поэтому все колледжи, школы полностью оборудованы всеми необходимыми предметами для готовности к данным ситуациям. Но я думаю, нужно ждать решения Министерства здравоохранения. Если оно будет, то мы всегда к различным вызовам готовы», – сказал Бейсембаев в кулуарах правительства.
В свою очередь вице-премьер Тамара Дуйсенова уточнила, что Минздрав делал запрос в ВОЗ. В их ответе имеется рекомендация не паниковать, поскольку этот вирус уже десятилетиями циркулирует в странах.
«Нужно делать профилактические мероприятия. Поэтому мы исходим из этого. Это обычное явление, ссылаясь на ВОЗ, когда увеличивается (заболеваемость. – Авт.). Это период, который мы вместе должны пережить», – заключила Дуйсенова.