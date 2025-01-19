Метапневмовирус стал одним из самых обсуждаемых заболеваний с начала года. Сначала о вспышке вируса заявили китайские и мировые СМИ, но,заболевание дошло и до Казахстана. По последней информации, в стране зафиксировано 30 заражённых.

Метапневмасирус новое слово, которое начало пугать казахстанцев с начала года, после того как повились шокирующие заголовки в китайских СМИ. Только, как оказалось, вирус это не новый. По словам специалистов существует он очень давно и появляется каждый простудный сезон, как, например, сейчас. По последним данным этим вирусом в стране сегодня заболели 30 человек.

«Хочу отметить, что метапневмавирус относится к острым респираторным вирусным инфекциям. Метапневмавирус — классический вирус, который циркулирует у нас в Казахсатне, и во всем мире. Последние случаи метапневмавируса в Костанайской области были зарегистрированы в 2023-м году. Четыре случая. Сегодня в Костанйаскйо области отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом», — сообщила заместитель руководителя ДСЭК по Костанайской области Гулим Досумова.

Гулим Досумова отмечает, что паниковать не стоит. Это обычное заболевание, как и ОРВИ. Но забывать о мерах предострожности не стоит. Больше всего метапневмавирусу подвержены дети. В Казахстане большая часть из зараженных — несовершеннолетние. Специалисты рекомендуют не заниматься самолечением, а при возникновении первых симптомов обратиться за помощью в медицинские организации.

«Заражение метапневмавирусом происходит воздушно капельным путем. Симптомы характерны, как и для других острых респираторных вирусных инфекций: насморк, повышение температуры, боль в горле и кашель. Специфического лечения нет, лечение симптоматическое только», — отметил Гулим Досумова.

Сейчас в Казахстане сезонный рост ОРВИ и гриппом. Помимо метапневмавируса расспространяются и другие виды инфекций: риновирус, аденовирус и парагрипп. Специалисты делают назначения исходя из сиптомов пациентов.

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