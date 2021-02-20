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Метель и мороз. Какой погода ожидается в Костанае и области 21 февраля

Фото alau.kz

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Костанайской областях местами ожидается низовая метель, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанае ожидается температура ночью -21 градус, днем -26.

Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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