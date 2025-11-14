Под влиянием обширного антициклона на большей части страны ожидается преимущественно сухая погода. Осадки (дождь, снег) пройдут местами на западе, северо-западе и севере, здесь же усилится ветер; в северных регионах возможна низовая метель и гололёд . По республике в ночные и утренние часы — туманы.

Температурный фон (дневные значения)

Запад: +5…+13 °C.

+5…+13 °C. Юг: +12…+20 °C.

+12…+20 °C. Юго-запад: понижение с +10…+20 до +7…+16 °C .

понижение с +10…+20 до . Северо-запад: понижение с +3…+15 до −3…+10 °C .

понижение с +3…+15 до . Север: понижение с +3…+8 до −3…+5 °C .

понижение с +3…+8 до . Центр: потепление с +1…+7 до +5…+10 °C .

потепление с +1…+7 до . Восток: рост с −10…+5 до +1…+12 °C .

рост с −10…+5 до . Юго-восток: +8…+16 °C; в горных районах ночью −2…+8 °C, днём +2…+7 °C, местами до +11…+19 °C.

Предупреждения

На севере и северо-западе возможны снежные перемёты , гололёд и усиление ветра.

, и усиление ветра. В туман — снижайте скорость, держите дистанцию и используйте ближний свет.

При гололёде — осторожность на дорогах и тротуарах, выбирайте нескользящую обувь.

