В Костанайской области растёт число обращений из-за депрессии
Тренд: пациенты приходят чаще Местные специалисты отмечают увеличение числа обращений с признаками депрессивных расстройств. Ранее...
Под влиянием обширного антициклона на большей части страны ожидается преимущественно сухая погода. Осадки (дождь, снег) пройдут местами на западе, северо-западе и севере, здесь же усилится ветер; в северных регионах возможна низовая метель и гололёд . По республике в ночные и утренние часы — туманы.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.