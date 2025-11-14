USD 524.32 EUR 609.05 RUB 6.52

Метель и снежные переметы. Прогноз погоды на 15–17 ноября

— Сегодня, 14:38
Изображение для новости: Метель и снежные переметы. Прогноз погоды на 15–17 ноября

pixabay.com

Под влиянием обширного антициклона на большей части страны ожидается преимущественно сухая погода. Осадки (дождь, снег) пройдут местами на западе, северо-западе и севере, здесь же усилится ветер; в северных регионах возможна низовая метель и гололёд . По республике в ночные и утренние часы — туманы.

Температурный фон (дневные значения)

  • Запад: +5…+13 °C.
  • Юг: +12…+20 °C.
  • Юго-запад: понижение с +10…+20 до +7…+16 °C.
  • Северо-запад: понижение с +3…+15 до −3…+10 °C.
  • Север: понижение с +3…+8 до −3…+5 °C.
  • Центр: потепление с +1…+7 до +5…+10 °C.
  • Восток: рост с −10…+5 до +1…+12 °C.
  • Юго-восток: +8…+16 °C; в горных районах ночью −2…+8 °C, днём +2…+7 °C, местами до +11…+19 °C.

Предупреждения

  • На севере и северо-западе возможны снежные перемёты, гололёд и усиление ветра.
  • В туман — снижайте скорость, держите дистанцию и используйте ближний свет.
  • При гололёде — осторожность на дорогах и тротуарах, выбирайте нескользящую обувь.


Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.