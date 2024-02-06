-22 градуса или -30 — отменяйте! По каким критериям отдел образования переводит детей на дистанционку?

В этом учебном году школьники областного центра не ходили в школу уже 16 дней. Их переводили на дистанционку. В управлении образования Костанайской области отмечают, что перевод напрямую связан с погодными условиями, которые четко регламентированы для каждой категории школьников.

Так, учащиеся 0-4 переводятся на онлайн при ветре от 5 м/с , когда температура -25 градусов; учащиеся 0-9 классов при температуре -27 градусов; 0-11 классы и 1-2 курсы колледжей — 30 градусов и ниже.

«Хотелось бы отметить, что вот эти вот температурные показатели, это не то, что сейчас часто называется ощущается, это именно показания термометров, ну и, соответственно, показания метеостанции в областном центре, то есть мы не говорим о том, что ощущается минус 25 градусов и это отмена занятий. Минус 25 градусов должно быть на градуснике», — отметил пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна Лазарева.

Также основанием для перевода на дистанционное обучение могут служить сильный гололед или буран. По словам представителей управления образования, точные сведения о температуре, скорости ветра и ожидаемом потеплении или похолодании предоставляются отделам образования в городах и районах метеостанциями. А еще специалисты следят и за данными от МЧС. Как это было вчера, кстати.

«Хотелось бы отметить, что обязательно когда идет работа по отмене занятий не только с метеостанциями, она идет и со службами ЧС и когда идет предупреждение штормовом ветре, когда идет предупреждение о буране и когда идет рекомендации по отмене занятий и к этому естественно прислушиваются», — отметила Анна Лазарева.

При этом родители школьников в этом вопросе разделились на два лагеря. Одни за отмену занятий даже при минус 22, другие считают, что и при минус 28 градусов лучше идти в школу, чем учиться дистанционно. В свою очередь в управлении образования еще раз подчеркнули, что родители могут самостоятельно принять решение о том, пойдет ли их ребенок в школу при значительном понижении температуры, даже если занятия не отменены.

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