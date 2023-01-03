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Метель не утихает. Штормовое предупреждение объявили в ДЧС Костанайской области

Днем 4 января на большей части Костанайской области ожидается снег, на юге области сильный снег.

Метель. На юге области гололед. На севере области туман.

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Ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с, на востоке, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Костанае днем 4 января ожидается метель. Ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

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