Метель ожидается в Костанайской области 17 декабря

В Костанайской области на юге ожидается туман, гололед.

На севере ожидается усиление ветра 15−20 м/с с низовой метелью, на юге — туман, гололед.

В Костанае ожидается переменная облачность, временами снег, низовая метель. Температура ночью -3, днём -5-7 градусов.

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