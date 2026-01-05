По состоянию на 19:40 5 января в Костанайская область из-за неблагоприятных погодных условий — метели и ухудшения видимости — введены временные ограничения движения на автомобильных дорогах общего пользования.

Республиканские автодороги

Движение ограничено для всех видов транспорта.

Областные автодороги

Движение ограничено для всех видов транспорта на следующих участках:

Житикара – Камысты – Ливановка : 0–48 км, 56–71,3 км

: 0–48 км, 56–71,3 км Аулиеколь – Жалдама : 0–257 км

: 0–257 км Караменды – Раздольное – Аралколь : 0–128 км

: 0–128 км Айет – Варваринка – граница РФ : 0–40 км

: 0–40 км Тобол – Айет – Красносельское – Набережное : 0–45 км

: 0–45 км Адаевка – Уркаш – Аралколь : 0–110 км

: 0–110 км Лисаковск – Каиндыколь – Арка: 0–71,8 км

5 января в 20:30 в Актюбинской области планируется введение временного ограничения движения для всех вида автотранспорта на участке автомобильной дороги республиканского значения KAZ 19 «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» на 5–234 км (от п. Карабутак до границы Костанайской области).

Снятие ограничения движения планируется ориентировочно 06 января 2026 года в 08:00, при стабилизации погодных условий и обеспечении безопасности проезда

Водителей просят воздержаться от поездок, соблюдать требования дорожных служб и следить за официальной информацией. Открытие движения будет осуществляться по мере улучшения погодных условий.

