Метель парализовала трассы: в Костанайской области закрыты дороги

— Сегодня, 19:55
Изображение для новости: Метель парализовала трассы: в Костанайской области закрыты дороги

pixabay.com

По состоянию на 19:40 5 января в Костанайская область из-за неблагоприятных погодных условий — метели и ухудшения видимости — введены временные ограничения движения на автомобильных дорогах общего пользования.

Республиканские автодороги

Движение ограничено для всех видов транспорта.

Областные автодороги

Движение ограничено для всех видов транспорта на следующих участках:

  • Житикара – Камысты – Ливановка: 0–48 км, 56–71,3 км
  • Аулиеколь – Жалдама: 0–257 км
  • Караменды – Раздольное – Аралколь: 0–128 км
  • Айет – Варваринка – граница РФ: 0–40 км
  • Тобол – Айет – Красносельское – Набережное: 0–45 км
  • Адаевка – Уркаш – Аралколь: 0–110 км
  • Лисаковск – Каиндыколь – Арка: 0–71,8 км

5 января в 20:30 в Актюбинской области планируется введение временного ограничения движения для всех вида автотранспорта на участке автомобильной дороги республиканского значения KAZ 19 «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» на 5–234 км (от п. Карабутак до границы Костанайской области).

Снятие ограничения движения планируется ориентировочно 06 января 2026 года в 08:00, при стабилизации погодных условий и обеспечении безопасности проезда

Водителей просят воздержаться от поездок, соблюдать требования дорожных служб и следить за официальной информацией. Открытие движения будет осуществляться по мере улучшения погодных условий.



