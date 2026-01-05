По состоянию на 19:40 5 января в Костанайская область из-за неблагоприятных погодных условий — метели и ухудшения видимости — введены временные ограничения движения на автомобильных дорогах общего пользования.
Республиканские автодороги
Движение ограничено для всех видов транспорта.
Областные автодороги
Движение ограничено для всех видов транспорта на следующих участках:
- Житикара – Камысты – Ливановка: 0–48 км, 56–71,3 км
- Аулиеколь – Жалдама: 0–257 км
- Караменды – Раздольное – Аралколь: 0–128 км
- Айет – Варваринка – граница РФ: 0–40 км
- Тобол – Айет – Красносельское – Набережное: 0–45 км
- Адаевка – Уркаш – Аралколь: 0–110 км
- Лисаковск – Каиндыколь – Арка: 0–71,8 км
5 января в 20:30 в Актюбинской области планируется введение временного ограничения движения для всех вида автотранспорта на участке автомобильной дороги республиканского значения KAZ 19 «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» на 5–234 км (от п. Карабутак до границы Костанайской области).
Снятие ограничения движения планируется ориентировочно 06 января 2026 года в 08:00, при стабилизации погодных условий и обеспечении безопасности проезда
Водителей просят воздержаться от поездок, соблюдать требования дорожных служб и следить за официальной информацией. Открытие движения будет осуществляться по мере улучшения погодных условий.
