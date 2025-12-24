В Костанайском районе завершились поиски жителя поселка Бегежан, пропавшего вечером 19 декабря. Мужчину нашли спустя несколько дней — уже без признаков жизни.
По информации из ориентировки, 60-летний сельчанин ушел с территории местного ТОО вместе с собакой породы немецкая овчарка. В это время в районе началась метель, и, предположительно, мужчина мог заблудиться в степи.
Через сутки после исчезновения его объявили в розыск как без вести пропавшего. 23 декабря стало известно, что тело мужчины обнаружено.
Предварительно причиной гибели называют переохлаждение организма. По некоторым данным, собака, которая была с ним, выжила.
