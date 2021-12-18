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Метель, туман. Какой будет погода 19 декабря в Костанае и области

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В Костанае ожидается переменная облачность.

Температура в Костанае ночью -6-8, днём -2-4 градусов.

19 декабря на юге Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед, туман. На юге области ветер юго-западный 15-20 м/с.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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