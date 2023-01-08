Метель утихла. Трассы открыли в Костанайской области

В связи с улучшением погодных условий, принято решение об открытий для движения для всех видов автотранспорта по автомобильным дорогам общего пользования Костанайской области областного значения с 19.00 часов «8» января 2023 года.
1. а/д Караменды-Раздольное-Аралколь 0- 34 км;
2. а/д Житикара-Камысты-Ливановка 0-73 км;
3. а/д Аулиеколь-Москалевка-Максут-Смайловка 0 — 106 км;
4. а/д Аулиеколь-Диевка-Косагал-Раздольное 0 — 130 км;
5. а/д Аулиеколь-Жалдама 0 — 257 км;
6. а/д Аркалык-Торгай 0- 288 км;
7. а/д Карасу — Б.Чураковка 0 – 114,1 км;
8. а/д Койбагор — Карасу -Севастопольское 0-124 км.