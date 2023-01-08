USD 463.31
EUR 486.94
RUB 6.45
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Метель утихла. Трассы открыли в Костанайской области

Метель утихла. Трассы открыли в Костанайской области

В связи с улучшением погодных условий, принято решение об открытий для движения для всех видов автотранспорта по автомобильным дорогам общего пользования Костанайской области областного значения с 19.00 часов «8» января 2023 года.

1. а/д Караменды-Раздольное-Аралколь 0- 34 км;
2. а/д Житикара-Камысты-Ливановка 0-73 км;
3. а/д Аулиеколь-Москалевка-Максут-Смайловка 0 — 106 км;
4. а/д Аулиеколь-Диевка-Косагал-Раздольное 0 — 130 км;
5. а/д Аулиеколь-Жалдама 0 — 257 км;
6. а/д Аркалык-Торгай 0- 288 км;
7. а/д Карасу — Б.Чураковка 0 – 114,1 км;
8. а/д Койбагор — Карасу -Севастопольское 0-124 км.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.



Предыдущая новость

Сильный мороз. Список закрытых трасс в Костанайской области
Следующая новость

Информация о переводе на дистанционку учащихся школ Костанайской области