Метели и колебания температуры. Прогноз на 5-7 января

Неустойчивый характер погоды сохраняется.

В предстоящие дни погоду Казахстана будет определять очередной Атлантический циклон, который обусловит осадки преимущественно в виде снега, гололедные явления и метели практически на всей территории республики, а на востоке страны временами ожидается сильный снег.

Колебание температур воздуха в северных регионов ночью от 5-15 до 15-25 мороза, днем от 10-20 до 2-10 мороза, на западе основной фон температуры составит ночью 0-10 мороза, днем понижение от 5 тепла-5 мороза до 0-11 мороза, в центре и на востоке ожидается понижение температуры воздуха ночью от 0-8 до 5-13 мороза, днем 0-8 мороза, на юге основной фон температуры воздуха днем 3-13 тепла, а на юго-востоке 0-8 тепла.

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