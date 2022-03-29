Метели не утихают. Ухудшение погоды ожидается в Костанайской области

РИА новости
ДЧС Костанайской области призывает быть бдительными и следить за информацией об изменении погодных условий.
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29 марта ночью на всей территории области ожидается небольшой снег, днем на западе – осадки в виде снега, низовая метель, на севере – туман, гололед. Температура днём 0-5 Со, на востоке -8 Со, ночью -10-15 Со, на востоке -7 Со.
30 марта ночью на всей территории области ожидается снег, на юге, западе – низовая метель, днем преимущественно на западе и в центре области – осадки в виде снега, гололед. Температура днём -5+5 Со, на востоке -3 Со, ночью -0-5 Со, на востоке -8 Со
31 марта на северной половине области ночью ожидается снег, днем – осадки в виде снега, гололед, низовая метель. Температура днём 0+5 Со, на востоке -3 Со, ночью 0-5 Со, востоке -8 Со
1 апреля ночью преимущественно на севере и востоке области ожидается снег, низовая метель. Температура днём 0,+5 Со, востоке -3 Со ночью -5-10 Со, севере -13 Со
Одевайтесь по погоде, не пренебрегайте лишней одеждой; не выезжайте в дорогу на ночь и при ухудшении погоды; в холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук.
При планировании выезда, не забывайте о наборе вещей и оборудовании, которые должны находиться в автомобиле (дополнительные теплые вещи, лопата, фонарик и т.д.)
При получении по средствам массовой информации, СМС, приложения «Darmen» штормового предупреждения касательно усиления ветра лучше воздержаться от дальних поездок, требующих выезда за пределы населенного пункта.
Если все-таки непогода застигла Вас в пути, помните:
- найдите укрытие и старайтесь не покидать его, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;
- если вы в автомобиле, разверните машину капотом на ветер;
- периодически выходите из автомобиля и разгребайте снег;
- следите, чтобы выхлопная труба не забивалась снегом;
- периодически прогревайте автомобиль, экономя топливо;
- при наличии нескольких автомобилей лучше всего использовать один автомобиль в качестве укрытия.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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