Метели не утихают. Ухудшение погоды ожидается в Костанайской области

ДЧС Костанайской области призывает быть бдительными и следить за информацией об изменении погодных условий.

29 марта ночью на всей территории области ожидается небольшой снег, днем на западе – осадки в виде снега, низовая метель, на севере – туман, гололед. Температура днём 0-5 Со, на востоке -8 Со, ночью -10-15 Со, на востоке -7 Со.

30 марта ночью на всей территории области ожидается снег, на юге, западе – низовая метель, днем преимущественно на западе и в центре области – осадки в виде снега, гололед. Температура днём -5+5 Со, на востоке -3 Со, ночью -0-5 Со, на востоке -8 Со

31 марта на северной половине области ночью ожидается снег, днем – осадки в виде снега, гололед, низовая метель. Температура днём 0+5 Со, на востоке -3 Со, ночью 0-5 Со, востоке -8 Со

1 апреля ночью преимущественно на севере и востоке области ожидается снег, низовая метель. Температура днём 0,+5 Со, востоке -3 Со ночью -5-10 Со, севере -13 Со

Одевайтесь по погоде, не пренебрегайте лишней одеждой; не выезжайте в дорогу на ночь и при ухудшении погоды; в холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук.

При планировании выезда, не забывайте о наборе вещей и оборудовании, которые должны находиться в автомобиле (дополнительные теплые вещи, лопата, фонарик и т.д.)

При получении по средствам массовой информации, СМС, приложения «Darmen» штормового предупреждения касательно усиления ветра лучше воздержаться от дальних поездок, требующих выезда за пределы населенного пункта.

Если все-таки непогода застигла Вас в пути, помните:

найдите укрытие и старайтесь не покидать его, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;

если вы в автомобиле, разверните машину капотом на ветер;

периодически выходите из автомобиля и разгребайте снег;

следите, чтобы выхлопная труба не забивалась снегом;

периодически прогревайте автомобиль, экономя топливо;

при наличии нескольких автомобилей лучше всего использовать один автомобиль в качестве укрытия.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.