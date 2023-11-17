Метели ждут костанайцев с вторжением холодных воздушных масс

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Осадки, на западе, востоке, в центре области сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области гололед, туман. Утром и днем на большей части области метель.
Прогноз озвучили синоптики на 18 ноября.
Ветер северный ночью 9-14, в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке, юге области порывы 23-28 м/с.
Температура воздуха ночью и днем 2 мороза-3 тепла, на юге области 6 тепла.
В Костанае будет облачно, осадки (дождь, снег), гололед. Днем метель. Ветер северный 9-14 м/с, днем
15-20 м/с.
Температура воздуха ночью и утром 0-2 тепла.