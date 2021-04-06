Методика расчета пенсионной выплаты из ЕНПФ изменилась

С этого месяца в Казахстане ввели новую методику расчета ежемесячной выплаты из пенсионного фонда. Изменение в подсчетах коснется пенсионеров, которые выходят на заслуженный отдых с 1 апреля этого года, передает alau.kz

Расчет пенсионных выплат из фонда ЕНПФ претерпел изменения. Поменялась методика подсчета ежемесячной суммы, которую человеку выплачивают из накопленных им средств.

«Годовая сумма пенсионных накоплений рассчитывается как произведение суммы пенсионных накоплений на ставку выплат пенсионных накоплений 6,5 процента. Приведем пример. Сумма пенсионных накоплений равна 6 миллионов тенге. Годовая сумма будет рассчитываться, как 6 миллионов умноженная на 6,5 процента и получаем годовую сумму 390 тысяч тенге. Размер ежемесячной пенсионной выплаты 32 500 тенге»,- рассказала директор Костанайского областного филиала АО «ЕНПФ» Сауле Козбакова.

Теперь пенсионеров условно можно поделить на три категории. Те, кто выходит на пенсию с 1 апреля этого года попадают под новую систему расчета пенсии из накопленных ими средств. Для них ежегодно выплаты будут расти на 5 процентов. Уже в следующем году эти люди увидят ежемесячную надбавку. Вторая категория пенсионеров — это те, кто вышел на отдых с 1 января 2018 года по 31 марта 2021 года. Им перерасчет пенсии по новой методике делать не станут, но они тоже с января будущего года начнут получать 5-процентную надбавку. А вот третья категория пенсионеров — это те, кто вышел на пенсию до 1 января 2018 года. И для них такой процентной надбавки не будет. Их выплаты будут проходить по ранее выбранному и утвержденному графику. В новую методику включили и группы людей с инвалидностью, а также работающих на опасных и вредных производствах. Для них с 1 апреля этого года применим поправочный коэффициент.

«Если получатель имеет вопрос первой или второй группы, а также у него имеются накопления за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов, то в данном случае используется поправочный коэффициент с наибольшим значением. Скажем тот же случай, если 6 миллионов тенге у вкладчика эта сумма умножается на 6,5 процента – мы получаем 390 тысяч годовую сумму – и 390 тысяч годовая сумма еще раз умножается на поправочный коэффициент»,- пояснила Сауле Козбакова.

Плюс новой методики в учете особенностей условий труда и здоровья получателей выплат. Что касается 5-процентной надбавки, которую каждый год будут прибавлять к пенсии, то она будет браться из накопленных человеком средств в фонде. То есть каждый год ежемесячно пенсионер будет получать все большие средства из своих накоплений. Таким образом, его пенсионный запас может быстрее истощиться. Но даже по исчерпанию всех средств у человека останется поддержка — базовая выплата со стороны государства.

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