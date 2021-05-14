Методики по борьбе с курением представила областная библиотека

31 мая во всем мире будут отмечать день отказа от курения. Но в Костанае подготовку к этому дню решили начать заблаговременно. В областной библиотеке имени Толстого открылась выставка, посвященная борьбе с вредной привычкой, передает alau.kz

Больше 1 миллиарда человек по всему миру имеют привычку курить сигареты. Такими данными располагает Всемирная организация здравоохранения. Доля Казахстана в этой цифре занимает место довольно скромное, но и у нас в стране курильщиков насчитывается практически треть от всего населения. О том, что курение — привычка смертельная, врачи говорят давно. Но теперь их пугает не только традиционный табак, а еще и его современные аналоги: спайсы, кальяны и электронные сигареты.

«Если при курении одной сигареты курильщик делает примерно 10-12 затяжек, то при выкуривании одного кальяна он в течение часа пропускает через себя дыма примерно в 100 раз больше и это количество соответствует 3-4 пачкам сигарет»,- рассказал Владимир Михайленко, главный врач Костанайского областного центра психического здоровья.

Не лучше описывают врачи и эффект от использования электронных сигарет.

«Основой смеси является этилен гликоль. Это химическое вещество типа антифриза, который применяется для охлаждения систем кондиционирования, автомобильных систем и так далее. Это антифриз, который вызывает большое парообразование. При их испарении образуются высокотоксичные вещества»,- сообщил Владимир Михайленко.

Специалисты утверждают: вред от современных способов курения в десятки раз превышает вред от обычных сигарет. И даже те, кто никогда не прикасался к табаку, имеют высокие шансы стать заядлыми курильщиками и заработать заболевания легочной системы, если они увлекаются кальяном или электронными сигаретами. К борьбе с вредной привычкой сегодня подключаются все больше борцов за здоровый образ жизни. В их числе оказались и специалисты областной библиотеки имени Толстого. В одном из читальных залов они организовали полезную выставку.

«В универсальном читальном зале оформлена экспресс-выставка «Курить или нет – ты выбираешь сам», которая посвящена всемирному дню без табака или День без табачного дыма. На нашей книжной выставке мы представляем книги, методические пособия по профилактике курения у детей, а также статьи из периодических изданий»,- рассказала Шарипа Дущанова, библиотекарь Костанайской областной библиотеки имени Л. Толстого.

Уникальность выставки заключается в представленных здесь методиках для борьбы с курением. Книги от зарубежных авторов предлагают способы избавиться от вредной привычки и женщинам, и детям, и просто тем, кто давно не представляет свой день без пачки сигарет. К примеру, одним из способов предлагается метод заземления, полностью основанный на психологии. Человек должен начать жить «здесь и сейчас» и перестать отвлекаться на мысли о прошлом или будущем, которые и вызывают у него стресс и неосознанное желание сделать затяжку. Подробности всех способов отказа от курения можно найти на выставке. Она будет работать до конца мая.

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