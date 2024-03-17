Методику распределения дозволов меняют в Казахстане

Казахстан осуществляет международные грузоперевозки автотранспортом с 42 странами мира, из них 40 предусматривают разрешительную систему. В 2023 году с этими государствами произведён обмен иностранными бланками разрешений в количестве 270,8 тыс. ед. ИБР распределены среди казахстанских перевозчиков автоматизированной системой. Об этом сообщает пресс-служба минтранспорта РК.

Алгоритм системы распределения бланков предусматривает закрепление определенного количества документов за отдельными перевозчиками на весь год с учетом истории их работы в то или иное государство.

Таким образом, ранее разработанная система создает условия по ограничению конкуренции — большей части перевозчиков в течение года не хватает необходимых для работы иностранных бланков разрешений. При этом традиционно наблюдается большое количество неиспользованных разрешений, которые возвращаются в систему в конце года. Так, в 2023 году возвращено неиспользованными 53% бланков.

Кроме этого, согласно действующей методике, иностранные бланки разрешений выдаются перевозчикам в пустом виде сроком на 100 календарных дней. Такой подход создает предпосылки для перепродажи бланков на теневом рынке по спекулятивной цене.

В связи с несовершенством текущей системы распределения бланков и в целях создания справедливых условий и развития честной конкуренции на рынке грузоперевозок Комитетом автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК разработан новый порядок распределения бланков разрешений.

Он предусматривает выдачу бланков разрешений казахстанским перевозчикам без каких-либо ограничений. Также механизм исключает из процессов выдачи разрешений человеческий фактор и предпосылки для перепродажи документов на теневом рынке.

Предполагается, что иностранные бланки разрешений будут выдаваться перевозчикам через ЦОНы, перед отправкой машин в рейс.

16 марта 2024 года проект приказа о внесении изменений в Правила применения разрешительной автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении, в части внедрения нового механизма выдачи иностранных бланков разрешений размещен на портале открытых НПА.

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