Методом прокола планируют заменить водовод в Костанае

В будущем году в Костанае продолжится масштабный ремонт водопропускных труб и канализационных сетей. «Костанай-Су» перейдет к завершению трехлетнего плана по ремонту городских объектов. Часть работ планируют провести бестраншейным методом и способом прокола, которые не нарушат целостности городских дорог, передает alau.kz

В будущем году в Костанае завершится трехлетняя программа по реконструкции и строительству водопроводных сетей. В общей сложности на работы выделялись больше 8 миллиардов тенге. 2021-й год должен стать окончательной точкой в этом вопросе. К его завершению обещают построить и отремонтировать все оставшиеся объекты.

«Планируется закончить 4 станции на 800 миллионов – это в следующем году. В том числе 1-КНС, 2-КНС, ГКНС и КНС-5А. Реконструкция данных станция осуществится за счет бюджета. То есть это на тариф не ляжет. Это будет осуществляться за счет обновления средств, что позволит улучшить услугу водоотведения»,- сообщил Еркебулан Файзулаев, директор ГКП «Костанай-Су».

Реконструкция сетей водоснабжения и коллекторов планируется на участках улиц Шипина, Уральская, Воинов-Интернационалистов и Набережная. Также будет проведена реконструкция индустриального водовода от камеры водоочистных сооружений до улицы Дощанова.

«Будет продолжена замена водовода диаметром 600 мм по улице Козыбаева. От улицы Назарбаева до Пушкина будет меняться этот участок. Для того, чтобы наименьшее было число проблем у жителей, так как надо обеспечить проезд, мы будем рассматривать вариант методом прокола»,- рассказал директор «Костанай-Су».

Метод прокола позволит провести ремонт, не нарушая поверхность. То есть улица должна остаться в целости. Увидеть можно будет лишь пару котлованов по обе стороны дороги, откуда специалисты и будут проводить необходимые работы. Бестраншейный метод хотят применить и при замене канализационных коллекторов по улицам Темирбаева и Гоголя. Также на будущий год запланирован ремонт очистных сооружений.

«У нас есть аварийный блок на очистных сооружениях водопровода. И со следующего года мы будем делать проект реконструкции очистных сооружений города Костанай, в рамках которого предусматривается строительство нового блока на 50 тысяч кубометров в сутки. Также там предусматривается элемент автоматизации, цифровизации»,- сказал Еркебулан Файзулаев.

Везде, где будут проводиться ремонтные работы, в дальнейшем ожидается восстановление и благоустройство территории. И хотя в этом году задержки происходили, к примеру, по улице Воинов-Интернационалистов, оставлять дорогу в незавершенном виде рабочие не намерены. Восстановительные работы проведут к будущему июню.

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