Международные инициативы Нурсултана Назарбаева включены в перечень инструментариев ООН по предупреждению и разрешению конфликтов

Выступая с видеообращением к участникам международной конференции «Нурсултан Назарбаев – ответственное лидерство: преемственность и эволюция», специальный представитель Генерального секретаря ООН в Центральной Азии, глава регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман отметила главенствующую роль Первого Президента республики Н.А.Назарбаева в становлении партнерства Казахстана и ООН.

Говоря о вкладе Казахстана в укреплении глобального мира, Н.Герман охарактеризовала Н.А.Назарбаева, как одного из главных инициаторов перестроения международной политической и экономической архитектуры. По ее словам, с момента вступления в 1992 году в состав ООН, Первый Президент Казахстана более 10 раз посещал с визитами Штаб-квартиру ООН и выступал на общеполитических дебатах высокого уровня. Именно по инициативе Н.А.Назарбаева на площадке ООН были успешно реализованы многие важнейшие антивоенные, антиядерные и контртеррористические предложения.

Признанием весомого вклада Казахстана в продвижении миссии ООН было и назначение в марте 2011 года Касым-Жомарта Токаева на пост Заместителя Генерального секретаря ООН.

Перечисляя заслуги Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, Н.Герман отметила, что Н.А.Назарбаевым были определены главные приоритеты международной политики: построение мира, свободного от ядерного оружия; устранение угрозы глобальной войны и урегулирование региональных конфликтов; укрепление региональной безопасности и сотрудничества; борьба с терроризмом; обеспечение неразрывной связи между безопасностью и устойчивым развитием; а также адаптация Совета Безопасности и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI века.

В рамках своей повестки в Совете Безопасности ООН Казахстан инициировал и первый с 2010 года визит членов Совета Безопасности в Афганистан, а также брифинг высокого уровня под председательством Первого Президента Назарбаева, по итогам которого были приняты важные резолюции ООН, а тема нераспространения оружия массового уничтожения была впервые включена в инструментарий ООН по предупреждению и разрешению конфликтов.

По словам Натальи Герман, за годы сотрудничества значительно расширилось и представительство ООН в Казахстане, которое сегодня представлено 18-ю программами, фондами и агентствами ООН.

«Мы всегда с благодарностью отмечаем, что Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, основанный в 2007 году решением Генерального Секретаря ООН, был, в свою очередь, создан по инициативе Первого Президента Назарбаева и при поддержке всех государств региона», — добавил Н.Герман.

Сегодня, 2 июля 2020 года в г.Нур-Султан в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан проходит Международная конференция «Нурсултан Назарбаев. Ответственное лидерство: преемственность и эволюция».

Организаторы: Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан и Служба Центральных Коммуникаций при Президенте Республики Казахстан.

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