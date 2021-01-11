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Международные наблюдатели переймут опыт костанайских коллег

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Международные наблюдатели сообщили, что почерпнули опыт у своих казахстанских коллег при ведении необходимой документации в работе с избирателями. Также россиянами был отмечен высокий уровень соблюдения санитарных норм на избирательных участках, передает alau.kz

Наблюдатели на выборах в Костанайской области подвели итоги своей работы. Как оказалось, принять участие в избирательном процессе готовились больше 1000 местных наблюдателей. Но вот попасть на сами выборы смогли не все, а лишь 767 человек.

«К сожалению, мы не смогли охватить все участки, потому что были у нас граждане, которые заболели именно в последний день, кто-то ПЦР-тест не прошел. То есть очень много у нас отсеялось, и мы не смогли охватить 100-процентно все участки»,- рассказала Шнара Жалмухамедова, член центра непартийного наблюдения за выборами в Костанайской области.

Там, где наблюдатели находились, серьезных замечаний к ходу голосования у них не возникло. К примеру, в городе Костанай в 40 избирательных пунктах, где наблюдатели присутствовали, не зафиксировали ни одного нарушения.

«Когда мы получали информацию по участкам, мы видели, что где-то были какие-то шероховатости, где-то были непонимания, но в целом наши наблюдатели отмечают хорошее отношение участковых избирательных комиссий. Грубых нарушений со стороны наших наблюдателей выявлено не было»,- сообщила Шнара Жалмухамедова.

Об отсутствии нарушений сообщили и международные наблюдатели. Для наблюдения за ходом голосования в Костанайскую область специально прибыли участники избирательной комиссии из Челябинской области. Подводя итоги увиденного, они отметили профессионализм в работе местных избиркомов.

«Выборы прошли на достаточно высоком организационном уровне с использованием самых современных технологий по противодействию COVID-19. Составы участковых избирательных комиссий принципиально подходят к работе в течение всего дня, что является правильным, хорошей нормой, которая выполнялась в полном объеме на тех  участках, где мы смогли принять процедуру наблюдения»,- отметил председатель Челябинской региональной избирательной комиссии Сергей Обертас.

Международные наблюдатели сообщили, что почерпнули опыт у своих казахстанских коллег при ведении необходимой документации в работе с избирателями. Также россиянами был отмечен высокий уровень соблюдения санитарных норм на избирательных участках.

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