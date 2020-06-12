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Международные рейсы возобновляют в Казахстане

COVID-2019 в Казахстане

13872 - зарегистрированно

8668 - выздоровевших

68 - летальных случаев

210 - в Костанайской области

О возобновлении международных рейсов сообщили в Комитет гражданской авиации РК. 

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 июня 2020 года, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения РК, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 20 июня 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию.

Количество рейсов по международным маршрутам будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте.

Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по мере снятия ограничений на перемещение граждан через государственные границы с вышеуказанными странами и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и соответствующими странами.

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