Международный форум дирижеров проходит в Костанае

Для участия в нем съехались музыкальные руководители коллективов не только со всего Казахстана, а также из соседней России и Узбекистана. В этом году форум посвящен 30-летию Независимости страны. Мероприятие проходит с соблюдением всех санитарных норм: масочный режим, ограниченное количество зрителей и дистанция.

Даурен Галымов в форуме дирижеров участвует уже второй раз. У него за плечами 20 лет дирижирования. Участие в подобных мероприятиях называет отличной возможностью показать себя и обменяться опытом с другими специалистами в этом направлении. Вчера он уже выступил с орекестром русских народных инструментов. Сейчас проходит репетиция, и вечером будет выступление оркестра казахских народных инструментов, под его руководством.

«Вообще чем полезен этот форум дирижеров? Он полезен для коллектива. Во-первых, это репертуар, обогащение репертуара. Во вторых, это мастер-классы ускоренные, я скажу даже, что это гиперускоренные мастер-классы, потому что буквально дирижеры работают по пол часа, максимум это один час работаем, но даем колоссальную работу, которую можно множить на несколько лет. Дирижеры — народ в музыке аристократы»,- говорит участник международного форума дирижеров Даурен Галымов.

В этом году международный форум дирижеров собрал именитых музыкантов из Казахстана, России и Узбекистана. И посвящен 30-летию Независимости нашей страны. В мероприятии задействованы все оркестры и солисты областной филармонии. В концертных программах свое искусство представляют как прославленные дирижеры, так и их молодые коллеги. Дирижер Костанайской областной филармонии Аслан Утебаев отмечает исключительную важность таких встреч.

«Этот форум нужен для обмена опытом, обменом репертуарного плана. Для роста и развития наших коллективов. Основная цель форума такова. Мы стараемся каждый год приглашать кого-то нового. Чтобы было интереснее для оркестра, очень интересно поработать коллективам с различными дирижерами. Я уже ранее говорил по поводу обмена опыта, обмена репертуарного плана»,,- отмечает дирижер Костанайской областной филармонии Аслан Утебаев.

Сегодня вечером в филармонии будет выступление оркестра казахских народных инструментов. 5 дирижеров будут сменять друг — друга.

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