Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку «семерка» не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности, пишет РИА Новости.

— Windows 7 создавалась более 10 лет назад, когда киберугрозы были совсем другими. Появление нового вида кибератак или новой технологии – это повод пересмотреть ОС на предмет рисков. Главным принципом при создании Windows 10 стали защита кибербезопасности и необходимость противостоять новым типам угроз. Именно на доработке и актуализации Windows 10 и сосредоточит свои силы Microsoft, — сказали в пресс-службе Microsoft в России.

Там отметили, что отсутствие поддержки ОС может повлечь угрозы кибербезопасности. «Компьютеры на Windows 7 с 14 января 2020 года несут в себе риск стать легкой добычей для хакеров. Именно поэтому разработчик заявляет о необходимости обновления ОС», — подчеркнули в компании.

Также пользователям необходимо обновить устройства, если они не соответствуют современным требованиям.

— Несовременные устройства, выпускаемые на Windows 7, разработаны на уже устаревших компонентах, не предусмотренных для запуска современных, более требовательных к ресурсам ОС. То есть установка на морально устаревающие девайсы новой ОС, вероятнее всего, снизит их производительность, — сказали в пресс-службе Microsoft.

Кроме того, отметили в компании, устаревшие устройства не поддерживают основные возможности безопасности Windows 10: биометрические датчики, средства безопасной загрузки, процессоры с поддержкой аппаратной виртуализации и другими аппаратными компонентами, которые «становятся не данью моде, а реальностью сегодняшнего дня».

После 14 января работа устаревших устройств на Windows 7 не остановится. Однако для Windows 7 не будет выпускаться ни обновлений, обеспечивающих стабильность и производительность работы операционной системы, ни обновлений безопасности.