МИД обратился к казахстанцам, находящимся в России

В Министерстве иностранных дел Казахстана ответили, стоит ли казахстанцам воздержаться от поездок в Россию вслед за Кыргызстаном и Таджикистаном, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Фото: МИД РК

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге 6 мая отметил, что казахстанско-российские отношения основываются на принципах дружбы, союзничества и стратегического партнерства, а также являются образцом многогранного межгосударственного сотрудничества.

«Мы не наблюдаем каких-либо проблем на казахстанско-российской границе. Наши дипломаты в России постоянно находятся в контакте с местными властями, министерством иностранных дел, пограничной службой. И каких-либо массовых задержаний, либо проверок документов наши граждане не наблюдают. Если и остановили, либо проверили документы наших гражданин, это происходит в целях безопасности. Поэтому просим наших граждан просто соблюдать правила, правила местных властей, а также законы этой страны», – заявил Айбек Смадияров.

2 мая Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендовало согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Россию, временно воздержаться от поездок в страну до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через госграницу.

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