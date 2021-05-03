МИД обратился к казахстанцам, выезжающим в Россию

Прилет казахстанцев в Россию из Беларуси возможен только при наличии вида на жительство (ВНЖ) этой страны, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

«Вниманию граждан Казахстана! Уважаемые граждане, повторно обращаем ваше внимание, что в настоящее время граждане Казахстана могут летать через Беларусь в Россию только при наличии ВНЖ этой страны или соответствующих оснований, предусмотренных распоряжением Правительства РФ № 635-р от 16 марта 2020 года», – говорится в сообщении.

В настоящее время граждане Казахстана могут летать в Россию из следующих стран:

Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Киргизия, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Азербайджан, Армения, Греция, Сингапур, Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка.

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что граждане Республики Казахстан могут приехать в Российскую Федерацию следующими путями:

прямым авиарейсом;

авиарейсом с транзитом через страны, перечень который утвержден распоряжением Правительства РФ № 635-р от 16 марта 2020 года;

через сухопутные пункты пропуска либо из других стран при наличии оснований, предусмотренных Распоряжением Правительства РФ № 635-р от 16 марта 2020 года.

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