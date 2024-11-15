МИД РК сделал заявление о публикациях российских СМИ о беспилотниках





Министерство иностранных дел Казахстана опровергло появившуюся в ряде российских СМИ информацию о том, что беспилотные летательные аппараты, использованные при атаках на объекты в России, якобы запускались с территории республики, передает informburo.kz

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что подобные сообщения не соответствуют действительности и не подтверждаются какими-либо фактами или доказательствами.

В МИД подчеркнули, что расценивают такие публикации как необоснованные инсинуации, направленные на искажение традиционно дружественных отношений между Казахстаном и Россией.

Также в ведомстве напомнили, что Казахстан придерживается миролюбивой, сбалансированной и ответственной внешней политики, основанной на принципах добрососедства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела других государств.

В министерстве особо отметили, что территория, воздушное пространство и инфраструктура Казахстана не могут использоваться для совершения действий, направленных против других стран.

В завершение МИД призвал представителей СМИ и общественность руководствоваться только проверенной информацией и воздерживаться от распространения недостоверных сведений.

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