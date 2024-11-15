МИД РК сделал заявление о публикациях российских СМИ о беспилотниках

Министерство иностранных дел Казахстана опровергло появившуюся в ряде российских СМИ информацию о том, что беспилотные летательные аппараты, использованные при атаках на объекты в России, якобы запускались с территории республики, передает informburo.kz
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что подобные сообщения не соответствуют действительности и не подтверждаются какими-либо фактами или доказательствами.
В МИД подчеркнули, что расценивают такие публикации как необоснованные инсинуации, направленные на искажение традиционно дружественных отношений между Казахстаном и Россией.
Также в ведомстве напомнили, что Казахстан придерживается миролюбивой, сбалансированной и ответственной внешней политики, основанной на принципах добрососедства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела других государств.
В министерстве особо отметили, что территория, воздушное пространство и инфраструктура Казахстана не могут использоваться для совершения действий, направленных против других стран.
В завершение МИД призвал представителей СМИ и общественность руководствоваться только проверенной информацией и воздерживаться от распространения недостоверных сведений.
Более 7 тысяч ошибок: школы Казахстана могут остаться без учебников к 1 сентября
Отдых вышел дорогим: костанайцев штрафуют на пляжах
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.