Миграция россиян в Казахстан. О мнимых и реальных угрозах говорит эксперт

Пост на своей странице в Фейсбук опубликовал директор Института государственной истории РК, доктор политических наук, профессор Еркин Абиль.

В последние пару дней в казахстанском обществе получили распространение панические настроения, связанные с ростом миграции российских граждан, желающих избежать мобилизации. Раздаются призывы закрыть границы, некоторые «эксперты» заговорили о возможности «гуманитарного кризиса» и «пятой колонны».

Что можно сказать в связи с этой ситуацией?

Во-первых, большого давления на рынок труда вряд ли стоит ожидать. Львиная доля приезжающих — представители частного бизнеса и т.н. «креативного класса». Слесарей и каменщиков среди них практически нет. Айтишники будут работать удаленно, кто-то попытается открыть бизнес здесь, представители редких специальностей тоже быстро найдут работу. Остальные просто будут пережидать и тратить у нас деньги, которые уже накопили или получают из России в виде пассивного дохода. Да, конкуренция на рынке труда вырастет, но лишь в некоторых сферах, кроме того часть приезжих сами создадут новые рабочие места, и уж точно нельзя говорить о миллионах безработных.

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Во-вторых, никакой «пятой колонны» не будет. Люди бегут от войны и не будут вести какую-либо деятельность против страны временного проживания, хотя бы из опасения депортации. Напомню всем, что граждане России могут находиться без регистрации в Казахстане не больше 30 дней, а потом еще 60 дней при условии прохождения регистрации. Дальше они должны покинуть территорию Казахстана или получить Вид на жительство (ВНЖ). Для получения ВНЖ нужно письменное согласие государства его гражданства, в качестве, которого может служить листок убытия, либо другой документ, подтверждающий разрешение на выезд на постоянное жительство за рубеж, а также подтверждение его платежеспособности. Понятно, что большая часть россиян, бегущих от мобилизации не имеют на руках листков убытия и никогда не смогут получить ВНЖ.

Есть еще такой документ, как Разрешение на трудовую деятельность, но он не дает право находиться на территории Казахстана бессрочно. Через три месяца большинство приехавших вернутся или поедут дальше, в более дешевые и комфортные для проживания страны.

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В-третьих, приток иностранцев в Казахстан следует воспринимать не как угрозу, а как возможности. Они тратят у нас деньги, заработанные в другой стране, растет потребительский рынок, рынок услуг. Медицинское обслуживание для иностранцев тоже платное. Как бы цинично не звучало, но это возможность заработать.

Теперь о реальных, а не мнимых угрозах.

Первое — рост цен на рынке аренды жилья, что ударило, в первую очередь, по студентам в крупных городах. В данной ситуации профильное Министерство, акиматы и ректора вузов должны вместе найти приемлемое решение, защитить наших студентов.

Второе — наш бич, коррупция. Уже сейчас можно увидеть кучу объявлений, где россиянам за деньги обещают все, включая ВНЖ и даже гражданство. Уполномоченным органам нужно усилить контроль за процедурами получения ИИН, временных и постоянных разрешений и пр. Общество тоже не должно оставаться в стороне, каждый факт коррупции в этой сфере должен стать предметом общественного обсуждения и осуждения.

И в заключение. К большому моему сожалению, в некоторых постах и комментариях казахстанцев наблюдается ксенофобия или злорадство по отношению к мигрантам. Это не те качества, которые были характерны для нашего общества, этого нет в наших традициях. Давайте будем мудрее и сдержаннее в высказываниях.

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