Миграционная служба Костанайской области возобновляет работу по оказанию государственных услуг населению

Все документы, срок действия которых приостанавливался в период действия ЧП, в течении 60 дней с 11 мая т.г. будут признаваться действительными и граждане будут освобождены от административной ответственности. Данный вопрос решается в МВД, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Начальник миграционной службы полковник полиции Кайрат Дутпаев рассказал, что с 11 мая возобновляются государственные услуги для иностранных граждан и граждан РК.

В частности, начинается прием документов в 24 ЦОНах области по документированию граждан РК (получение удостоверений личности и паспортов). В зданиях городских и районных отделов полиции возобновляется выдача разрешений на временное пребывание иностранных граждан на территории области, выдача разрешений на постоянное место жительства и документирование видами на жительство.

Также начинается выдача и продление разрешения трудовым иммигрантам, прием в гражданство РК, оформление разрешений на выезд на ПМЖ за пределы РК.

Кайрат Дутпаев пояснил, что иностранные граждане, которые на период ЧП не успели продлить срок своего пребывания на территории области также имеют право в течении 60 дней без привлечения к ответственности оформить разрешение на временное пребывание (РВП) по следующим основаниям:

— воссоединение с семьей,

— трудовая деятельность

— учеба

— лечение

— миссионерская деятельность

Иностранным гражданам, срок пребывания которых истек и нет оснований для продления разрешения на пребывание, будут выдаваться разрешения, либо выездные визи на выезд за пределы РК на срок достаточный для выезда.

Напомним, что в режиме ЧП сроки действия документов, удостоверяющих личность и выданных разрешений иностранцам, были приостановлены.

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