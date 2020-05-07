Михаил и Антонина Полетаевы — Память о Великой Отечественной войне

Мой дедушка Полетаев Михаил Андреевич – был ветераном Великой Отечественной Войны, бабушка Полетаева Антонида Николаевна труженица тыла. Передо мной лежит дедушкина учетно-послужная карточка где расписаны его награды, участие в боях, боевые ранения. В Великой Отечественной Войне он участвовал с ноября 1943 по май 1945 года был радиотелефонистом и снайпером. Жизнь и судьба моего дедушки-судьба многих людей того поколения. Они честно жили и беззоветно служили Родине, поднимали страну из разрухи и голода. Страшная весть о войне пришла в маленькую деревеньку, что в Курганской области когда ему было 16 лет на фронт его сразу не взяли так как его отец ушёл на фронт а он остался за старшего их было пятеро детей в семье. В 1943 году он сбежал на фронт. За короткое время что был на фронте он был дважды ранен и контужен. За отличные боевые действия при прорыве обороны немцев и разгром войск противника юго западнее города Оппельн и овладение городами Найштадт, Козель, Штейнау, Зюльц, Краппитц, Обер-Глагак и Фалькенберг приказом верховного главнокомандующего Советского Союза товарища Сталина от 22 марта 1945 года ему была объявлена благодарность. У него были боевые награды:

— «Медаль за Отвагу» он получил её за участие в боях за освобождение Ленинградской области от немецко фашистских оккупантов в боях под Красным борцом и на левом берегу р. Нарвы — прорыв блокады Ленинграда где был дважды ранен. Награжден:

-Орден Славы III степени,

-Орден Отечественной Войны II степени О войне он не любил рассказывать, ему было больно вспоминать о тех тяжелых временах, о потерях и гибели друзей с которыми воевал. Бабушка работала в тылу в той же деревни и ждала дедушку с фронта. После войны они переехали в Казахстан в село Узунагаш Боровского района, где надо было поднимать целину, восстанавливать страну из руин. Они прожили вместе 40 лет воспитали троих дочерей и сыны, воспитали 8 внуков, которые стали успешными людьми.Они не считали свою жизнь подвигом, также как и все поколение тех суровых лет. Они отдали Победе всё что могли и даже больше. И в мирное время добросовестно трудились до конца своей жизни.

75 лет нет войны, участников которой с каждым годом становится все меньше и меньше. Мы внуки и правнуки должны свято чтить память ушедших, чтобы слава их подвигов не померкла в веках. С уважением внучка ветерана Елецкая Светлана.

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