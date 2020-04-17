Михаил Ивакин — память о Великой Отечественной войне

Родился в 1924 года в селе Булаево Пурдашинского района Мордовской АССР. После переезда в Казахстан, вместе с семьей жил в поселке Миролюбовка Узункольского района, работал в колхозе «Им.Ворошилова». В армию был призван в 1942 году Мендыгаринским РВК Кустанайской области.

Участвовал в боях на Ленинградском фронте в составе 325 гвардейского минометного полка. Воинское звание – младший сержант, артиллерист.

13 июля 1943 года был ранен, лежал в госпитале воинской части 3786, 20 июля 1943 году вернулся на передовую.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й ст., медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За отвагу», юбилейными. Из наградного листка: «От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаются: медалью «За Отвагу» орудийного номера 1-го дивизиона гвардии красноармейца Ивакина Михаила Тимофеевича за то, что он 7 февраля 1945 г. в районе Гросс-Лонг при отражении атаки противника, пытавшегося выйти из окружения, проявил мужество и отвагу, под сильным ружейно-пулеметным огнем противника подносил боеприпасы, чем обеспечивал своевременную дачу огня по скоплению противника».Был демобилизован из армии в 1950 году После демобилизации работал шофером в автобазе №2 «Главкустанайстрой».

Мы всегда будем помнить и гордится подвигом нашего папы и дедушки! Дочь, Кузнецова Валентина Михайловна, внуки и правнуки.

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