Михаил Манько — Память о Великой Отечественной войне

Манько Михаил Дмитриевич родился 3 ноября 1911 года в Золотополье Акмолинской области Щучьинского района, здесь же закончил школу, позже получил права шофера.
В сентябре 1933 года был призван на действительную службу и зачислен в 1763 технический полк командиром отделения, в сентябре 1935 года уволен в запас.
В июне 1941 года призван по мобилизации Щучьинским райвоенкоматом.
С июня 1941 года по декабрь 1942 года — шофер 66 автороты.
С декабря 1942 года по сентябрь 1945 года — шофер-инструктор танкового училища.
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945 года был демобилизован.
Итак, с июня 1941 года по сентября 1945 года участвовал в Великой Отечественной войне в составе 66 отдельной автороты.
Имеет награды:
— Медаль «За победу над Германией»
— Юбилейную медаль «20 лет победы в ВО войне 1941-1945 »
— Юбилейную медаль «50 лет вооруженных сил СССР»
— Юбилейную медаль «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»
— Медаль «За освоение целинных земель»
После войны работает на Тогузакском механическом заводе им.25-ления Казахской ССР сначала механиком, а затем до ухода на заслуженный отдых — заведующим автогаражом. Умер 10 мая 1974 года
Манько Михаил Дмитриевич родился 3 ноября 1911 года в Золотополье Акмолинской области Щучьинского района, здесь же закончил школу, позже получил права шофера.