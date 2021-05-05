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Михаил Мариненко, Денис Литвиненко, Кулаковы Семён и Николай — Память о Великой Отечественной войне. Видеостих школьницы

Читает Халтурина Варвара — ученица 1 «А» класса КГУ «Гимназии №2 отдела образования города Рудного». Стих Владимира Вологдина: «Не играйте, мальчики, в войну».

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