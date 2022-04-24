МИИР отклонил предложение о возможности приватизации арендного жилья для молодёжи

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан отклонило предложение о возможности приватизации арендного жилья, выданного в рамках программы «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи», передает informburo.kz

Эта категория жилья по-прежнему не подлежит приватизации, сообщили в Жилищном фонде акимата Нур-Султана

«Жильё выдается сроком только на пять лет, то есть через пять лет вы должны будете освободить предоставленное жилье согласно условиям программы. Всем получившим арендное жильё без права выкупа по этой программе рекомендуем за время проживания накопить на первоначальный взнос в АО «Отбасы банк» уже на свою квартиру. Программа «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодёжи» – это поддержка от государства, чтобы работающая молодёжь имела возможность накопить на свое жильё», – говорится в сообщении.