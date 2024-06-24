Микроавтобус с костанайскими номерами попал в ДТП на оживленном перекрестке в Челябинске

Микроавтобус с номерами костанайского региона попал в ДТП на оживленном перекрестке в Челябинске. Как сообщает сайт 74.RU, после ДТП двум пассажирам понадобилась помощь врачей.

Микроавтобус Volkswagen Caravelle, за рулем которого был 54-летний мужчина, проезжал перекресток.

В этот момент в правый борт ему въехал Chery Tiggo, которым управлял 39-летний водитель.

После аварии микроавтобус вылетел на пешеходную зону, смяв металлическую конструкцию для парковки самокатов.

В Госавтоинспекции отметили, что в аварии есть пострадавшие. Один человек вылетел через окно на проезжую часть. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

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