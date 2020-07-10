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Микроавтобус загорелся в центре Костаная

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Фотографии с места происшествия нам прислали наши читатели. Пожар произошел на въезде во двор, недалеко от перекрёстка проспектов Абая и Аль-Фараби.

Были экстренно вызваны сотрудники службы пожаротушения. Прибыли и полицейские. По данным пресс-службы департамента полиции области, о возгорании сообщил сам водитель микроавтобуса «Мерседес» на пульт 102. Он не пострадал. Изначально, загорелся салон автомобиля, по какой причине сейчас выясняется.

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