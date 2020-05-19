Микробизнес Казахстана получит льготные кредиты

COVID-2019 в Казахстане
6751 - зарегистрированно
3469 - выздоровевших
35 - летальных случаев
98(+19) - в Костанайской области
Министр национальной экономики Руслан Даленов сообщил, что в Казахстане начнут давать микрокредиты микро- и малому бизнесу, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Также он рассказал об условиях программы.
«В программу «Дорожная карта бизнеса — 2025» будет включено новое направление — «микрокредитование микро- и малого бизнеса». Финансирование будет доступно по ставке не более шести процентов за счет субсидирования. Кредиты будут выдаваться до пяти миллионов тенге на пополнение оборотных средств и до 20 миллионов тенге – на производственные нужды. Это позволит охватить большой круг представителей микробизнеса», — сказал министр на заседании правительства.
Сообщается, что для микробизнеса будет внедрено обучение по новому формату, что также облегчит доступ к финансированию.
«Для решения нехватки залога будет использовано гарантирование фонда «Даму» на займы, выдаваемые в рамках Программы Нацбанка по кредитованию проектов МСБ на пополнение оборотных средств. Расширены перечни отраслей, которым банки и микрофинансовые организации будут предоставлять отсрочку платежей по кредитам», — сообщил Даленов.
По его словам, будут упрощены бухгалтерский и налоговый учеты для индивидуальных предпринимателей, работающих в специальном налоговом режиме. Также специалисты проработают вопрос снижения нагрузки и упрощения уплаты обязательных платежей по наемным работникам индивидуальных предпринимателей и договорам гражданско-правового характера.
«На налоговые органы будет возложена обязанность по предварительному декларированию налоговой отчетности, что снизит административное бремя на бизнес. Будет расширен доступ казахстанских предпринимателей к использованию инфраструктуры МФЦА», — заключил министр.