Микробизнес Казахстана получит льготные кредиты

Министр национальной экономики Руслан Даленов сообщил, что в Казахстане начнут давать микрокредиты микро- и малому бизнесу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Также он рассказал об условиях программы.

«В программу «Дорожная карта бизнеса — 2025» будет включено новое направление — «микрокредитование микро- и малого бизнеса». Финансирование будет доступно по ставке не более шести процентов за счет субсидирования. Кредиты будут выдаваться до пяти миллионов тенге на пополнение оборотных средств и до 20 миллионов тенге – на производственные нужды. Это позволит охватить большой круг представителей микробизнеса», — сказал министр на заседании правительства.

Сообщается, что для микробизнеса будет внедрено обучение по новому формату, что также облегчит доступ к финансированию.

«Для решения нехватки залога будет использовано гарантирование фонда «Даму» на займы, выдаваемые в рамках Программы Нацбанка по кредитованию проектов МСБ на пополнение оборотных средств. Расширены перечни отраслей, которым банки и микрофинансовые организации будут предоставлять отсрочку платежей по кредитам», — сообщил Даленов.

По его словам, будут упрощены бухгалтерский и налоговый учеты для индивидуальных предпринимателей, работающих в специальном налоговом режиме. Также специалисты проработают вопрос снижения нагрузки и упрощения уплаты обязательных платежей по наемным работникам индивидуальных предпринимателей и договорам гражданско-правового характера.

«На налоговые органы будет возложена обязанность по предварительному декларированию налоговой отчетности, что снизит административное бремя на бизнес. Будет расширен доступ казахстанских предпринимателей к использованию инфраструктуры МФЦА», — заключил министр.

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