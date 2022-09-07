Микрокредит — одна из востребованных услуг микрофинансового рынка Республики Казахстан. Небольшой займ, выдаваемый кредиторами на лояльных условиях на короткий срок стал достаточно популярным среди современного населения страны.

Условия и требования при получении микрокредита

Для того, чтобы получить кредит онлайн не нужно выстаивать очереди, собирать огромную кипу документов и очень долго ждать одобрения со стороны кредитора.

Одними из основных условий для получения микрокредита являются:

Сумма кредита — от 5 тыс. тенге до 300 тыс. тенге, в зависимости от МФО

Срок кредита — от 1 дня до 30 дней

Процентная ставка — от 0.01% в день

Срок погашения — от 1 дня до истечения кредитного договора

Возможность пролонгации кредитного договора

Возможность получить кредит с любой кредитной историей

Вариативность кредитов без поручителей и залогового обеспечения

Получение средств без комиссии и скрытых платежей

Требования к заемщикам следующие:

Гражданство Республики Казахстан.

Возраст заемщика — от 18 до 65 — 80 лет.

Карточка любого банка страны.

Наличие электронной почты и номера мобильного телефона.

Возможны также дополнительные требования, в виде:

Фото с кредитной картой и паспортом в руках.

Указание контактных лиц.

Справка о доходах с места работы или выписка пенсионных отчислений.

Как оформить микрокредит?

По запросу Онлайн займ Казахстан можно найти множество предложений от различных микрофинансовых организаций, но как понять кто из них не является мошенником?

Раньше, чтобы оформить микрокредит, необходимо было самостоятельно найти кредитора и заключить с ним договор. Сейчас же появилось много сервисов, которые предоставляют готовый список проверенных МФО с условиями и требованиями для экономии времени заемщика.

Чтобы получить кредит:

Воспользовавшись платформой Finpanda по подбору микрофинансовых организаций, выберите понравившуюся компанию и ознакомьтесь с ее условиями и правилами получения микрокредита.

Перейдя по прямой ссылке, зарегистрируйте свой аккаунт, внеся необходимые для сервиса данные: персональные и данные банковской карты.

Воспользуйтесь кредитным калькулятором, заранее узнав процентную ставку и конечную сумму долга.

Заполните заявку на оформление кредита.

Подождите решения организации, ответ придет в виде SMS или письма на ранее указанный электронный адрес.

В случае одобрения — подпишите кредитный договор и получите средства на указанную карту или банковский счет.

Вся процедура не займет у вас больше часа. А средства поступят в течение нескольких минут после подписания Договора.

Отказ от МФО: причины и способы снизить вероятность отказа.

Отказ в кредитовании возможен в любых финансовых учреждениях. Чтобы понизить вероятность получить строгое “Нет”, необходимо знать ряд возможных причин:

Возраст заемщика

Все МФО работают исключительно с совершеннолетними гражданами Республики Казахстан. Но некоторые компании считают необходимым работать только с лицами от 21 года.

Все МФО работают исключительно с совершеннолетними гражданами Республики Казахстан. Но некоторые компании считают необходимым работать только с лицами от 21 года. Срок действия банковской карты

Если срок действия вашей карты истекает со дня на день, организация откажет вам в услуге, прежде чем заполнять реквизиты убедитесь что ваша карта будет действительна по истечению кредитного договора.

Если срок действия вашей карты истекает со дня на день, организация откажет вам в услуге, прежде чем заполнять реквизиты убедитесь что ваша карта будет действительна по истечению кредитного договора. Ошибка при заполнении заявки

Одна из самых частых ошибок заемщиков при заполнении заявки. Обученная система, проверяющая анкеты, является полностью автоматизированной. Неправдивость информации или наличие грамматических ошибок является прямым показанием для автоматического отказа.

Одна из самых частых ошибок заемщиков при заполнении заявки. Обученная система, проверяющая анкеты, является полностью автоматизированной. Неправдивость информации или наличие грамматических ошибок является прямым показанием для автоматического отказа. Попытка оформления кредита на третье лицо

МФО не позволят оформить кредит на третье лицо. Данные карты или банковского счета должны совпадать с паспортом заемщика.

МФО не позволят оформить кредит на третье лицо. Данные карты или банковского счета должны совпадать с паспортом заемщика. Связь с заемщиком

Некоторые организации подтверждают оформление кредита посредством телефонного или видеозвонка. При отсутствии связи с клиентом, МФО отказывает в предоставлении микрокредит онлайн.

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