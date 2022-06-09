Микрокредит в МФО или кредит в банке — что выбрать

В последнее время в Казахстане стало популярным пользоваться микрокредитами. С их помощью наши жители решают свои финансовые проблемы. Микрокредиты по своей форме является тем же кредитом, который можно взять в банке, но с некоторыми особенностями.

В первую очередь стоит отметить, что взять микрокредит онлайн можно только в МФО компании. Это небанковская организация, которая имеет гос-лицензию на оказание услуг по кредитованию. Как правило, они предоставляют деньги до зарплаты – небольшие суммы на ограниченный период времени. В МФО можно занять 50000-150000 тенге, почти всегда деньги дают на срок до 30 дней.

Главная особенность микрозаймов их доступность, чтобы оформить займ онлайн требуется сформировать заявку на сайте МФО и заполнить анкету клиента, при этом из документов понадобится только паспорт. МФО работают в онлайн режиме, поэтому пользоваться их услугами можно везде, где есть доступ к интернету. В своей работе онлайн сервисы активно используют самые современные технологические решения, что позволяет эффективно и быстро реагировать на запросы клиентов.

Как взять микрокредит онлайн в МФО компании

Несмотря на большое количество микрофинансовых организаций на территории Казахстана, процесс оформления микрокредита у их практически идентичен и мало чем отличается. Взять займ онлайн могут граждане Казахстана в возрасте от 18 до 65 лет. При этом при себе необходимо иметь удостоверение личности, банковскую карту или счет в банке, смартфон или ноутбук с доступом в интернет. Примерный порядок оформления кредита выглядит так:

подать заявку – для этого указать сумму и срок кредита и нажать кнопку «получить деньги»; заполнить регистрационную анкету, предоставить персональные данные, платежные реквизиты и пройти банковскую верификацию; дождаться ответ по своей заявке, и в случае положительного решения подписать кредитный договор; после этого в течение кротчайшего срока деньги будут переведены на банковский счет клиента.

Чем отличается банковский кредит онлайн от микрокредита в МФО

Банковский кредит имеет существенные отличия от микрокредита в МФО. Получить кредит в банке сложнее, учитывается множество факторов составляющие кредитный скоринг и финансовые риски. Данные параметры имеют высокий порог пройти который может далеко не каждый. Необходима положительная кредитная история, наличие постоянного источника дохода, подтверждённого документально. В отдельный случаях может потребоваться предоставить поручителя. Но в тоже время банк предлагает более выгодные условия, ставка кредитования ниже, сроки могут быть значительными.

Микрофинансовые сервисы формируют противоположную банкам политику. Взять микрокредит может практически любой, независимо от состояния кредитной истории или наличия открытых (и даже просроченных) кредитов в других организациях. Решение принимается практически мгновенно, и получить деньги можно в течение 30-60 минут после подачи заявки.

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