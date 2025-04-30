Дорогу на въезде в микрорайон Аэропорт сделали буквально на днях. Видно, что в этом месте есть углубление, куда скопилась вода от прошедшего накануне проливного дождя. Кроме того, вода никуда не уходит, и видимо ливневку здесь не предусмотрели. Как долго при таких условиях продержится новый асфальт — большой вопрос.

Мы уже не один раз делали сюжеты про проблемы в этом довольно новом микрорайоне. К примеру, летом, наша съемочная группа застала момент, когда жители многоэтажного дома этой части города откачивали воду собравшуюся у подвала своими силами. Тогда они рассказывали, что с такой бедой сталкиваются после каждого дождя. Кстати, на сегодня здесь ведется средний ремонт дорог основной улицы Герасимова и двух проездов.

На данный момент выполнен почти весь объем запланированных работ. Осталось уложить буквально тысячу квадратных метров свежего асфальта. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства рассказали, что возведением этого района занимался костанайский отдел строительства. Поэтому, что-то переделать на данном этапе они не в силах.

«Мы как отдел ЖКХ, мы дороги ремонтируем, а в свое время микрорайон когда строили был проект организации полностью, и какие точки, и рельеф какой был задан, потому мы и ремонтируем. Все, что существующие рельеф, существующие отметки полностью микрорайона производились не отделом ЖКХ», — сообщил главный специалист отдела ЖКХ Костаная Чингис Омаров.

Что касается скопившейся воды после дождя, то это зона ответственности предприятия Костанай-су. Сотрудники отдела ЖКХ пояснили, что на этот год коммунальщиками запланированы работы по расширению уже имеющихся ливневых канализаций близ домов номер 4 и 7 по улице Герасимова, поскольку на сегодня они не справляются со своей задачей.