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Микрорайон Костанай-2 «поплыл» — видео

В редакцию обратились жители микрорайона «Костанай-2». Люди пишут, что вода уже зашла в дома. 

Видео, снято на улице, прислала жительница дома по улице Чекмарева.

Еще одна жительница микрорайона просит спасти её жилище.

«Костанай-2. Нас топит. С двумя детьми живу. 109 звонили, откачивали сначала, а теперь не приезжают», — пишет женщина.

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