Микрорайон в Костанае проверили на доступность для людей с инвалидностью

Жилые дома в микрорайоне Юбилейный проверили на доступность для людей с инвалидностью. Для этого сегодня был организован рейд из представителей государственных органов. Его участники осмотрели пандусы, подъемники и обустройство самих подъездов, передает alau.kz

Дома в микрорайоне Юбилейный проверили на доступность для инвалидов-колясочников. Для этого был организован рейд из представителей департамента соц.защиты и партии «Нур Отан». Вот дом 47. Попасть в подъезд можно только через общую дверь с порогом. Специальный вход без него заварен.

«- Здесь видимо, заварено, потому что снят доводчик – не исправный был. И поэтому заварили дверь. – Кто заварил? – ПКСК, скорее всего, потому что мы дом сдавали полностью в исправном состоянии»,- пояснил прораб ТОО «Сыл» Борис Журавлев.

Внутри подъезда есть подъемник. Но чтобы его подключить, нужен ключ. У кого он непонятно. Может у ПКСК, а может, и нет. Поясняющих надписей и телефонов мы не нашли.

«Первый раз вижу дом, что здесь есть хотя бы такой подъемник. У нас там дальше ничего нет. Там есть подъемники негодные, которые работают через раз. В пятиэтажках вообще ничего нет. Здесь хотя бы есть что-то. Для галочки, но оно есть»,- сказал инвалид-колясочник Азамат.

Но даже если найти человека с ключами, подняться выше первого этажа инвалид-колясочник сам не сможет — лифта нет. Хотя представитель департамента соц.защиты говорит, что он быть должен.

«Согласно норме СП РК 3.06-101-2012 года во всех жилых домах должны быть предусмотрены лифты»,- сообщила Асия Дощанова, руководитель отдела департамента труда, социальной защиты и миграции по Костанайской области.

В доме номер 50 участники рейда обнаружили подъемник без поручней и креплений.

«Вот эта даже подъемная платформа. Можно увидеть, что я уже стою на ней с незначительными килограммами, но я стою уже покачиваясь. Я не знаю как инвалид на электрическом кресле-коляске. Она весит более 150 килограммов. Как можно будет подняться. Это не безопасно, конечно»,- сказала Асия Дощанова.

Плюсом в этих домах стали пандусы, по которым попасть в подъезд инвалиду-колясочнику не составит большой сложности. Но такую картину увидеть можно не везде. В доме 21 и вовсе не вход в подъезд, а целая полоса препятствий для человека, который передвигается на инвалидной коляске. Например, если он захочет попасть в подъезд, то ему помешают ступени. Там, где есть пандус въезд загораживает скамейка и сток.

Участники рейда решили зайти внутрь подъезда и отметили, что внутри ничего не предусмотрено для человека с инвалидностью.

А это уже 8-й дом. Внутри подъезда лифт есть. Но проблема оказалась снаружи — это работа электроподъемников. Живущему здесь инвалиду-колясочнику даже пришлось просить вместо него установить пандус.

«Мы тут с акиматом воевали долго. Застройщик не даст соврать. Тут был подъемник, он работал через раз. То на один бок заваливался, то на другой»,- поделился инвалид-колясочник Азамат.

«Мы ПКСК сдали все, когда сдача происходила. Электроподъемник сдали. Все в рабочем состоянии. Они проверяют. ПКСК ответственны за это, они же принимают у нас»,- прокомментировал мастер ТОО «РСУ-2008» Руслан Рахимов.

Обо всем, что увидели участники рейда, они подготовят письмо на имя акима города. В нем сотрудники попросят решить проблемы, с которыми уже столкнулись инвалиды в новых домах и проконтролировать создание доступной среды на еще не завершенных объектах строительства.

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