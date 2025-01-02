Аким Костаная Марат Жундубаев на совещании акцентировал внимание на то, что в Костанае в этом году началась полная модернизация освещения.

На многих улицах железобетонные опоры заменили на металлические, и установили современные, яркие светильники.

«Сегодня мы на 90% охвачены уличным освещением. А был процент 73. Это я говорю об улицах. Мы не считаем проулки, а вот когда мы с проулками решим, это будет 100%. В следующем году бюджет планирует выделить 1 миллиард тенге. И мы должны подойти к 90% освещение улиц», — отметила Марат Жундубаев.

Марат Жундубаев отметил, что в 2025 году планируется подключение уличного освещения в проулках и проездах города, где оно отсутствует. Будет установлено 724 опоры, 1300 светильников и 260 уличных торшеров.

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