Миллиард задолжали костанайцы КТЭК

В преддверии отопительного сезона теплокомпания усилила работу по взысканию долгов. Сумма не меленькая — это больше одного миллиарда тенге. Потребители должны за услуги тепла и горячей воды — 550 миллионов тенге. Остальной долг числится на юрлицах.

В КТЭКе отмечают, что эти деньги они бы могли пустить на ремонтные работы, или покупку какого-нибудь оборудования. Однако сумма задолженности ежегодно растет.

«В этом году наблюдается рост дебиторской задолженности. Рост наблюдается по двум причинам, с 1 января произошел рост тарифа, также у нас увеличилось количество абонентов. Вводятся новые дома в эксплуатацию мкр.Береке, мкр Кунай. Увеличилось количество абонентов, соответственно увеличилось количество должников», — объяснила заместитель начальника абонентского отдела ГКП «КТЭК» Ирина Трапезникова.

Сначала с должниками, которые не платят за услуги больше двух месяцев, пытаются договориться. Им выдаются извещения о том, что в установленный срок долг необходимо погасить. Если этого не происходит, специалисты теплокомпании могут отключить потребителей от горячей воды. Если и это не помогает, то они обращаются за помощью к частным судебным исполнителям. Но, это уже крайние меры. Некоторым должникам идут на уступки.

«Была объявлена акция с 1 сентября по 30 сентября «Погаси долг — сохрани на неустойке». Это значит, что потребители оплатившие основной долг — полностью 100% у них будет списана неустойка. Если мы возьмем с начала месяца задолжников, которые своевременно не оплачивают — 16%. На сегодня составил — 11,8%», — говорит Ирина Трапезникова.

Благодаря этой акции, на 3 тысячи должников в теплокомпании стало меньше. Ирина Трапезникова отмечает, что принять участие могут только физические лица, для юридических акция не предусмотрена. Она будет действовать до конца месяца.

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