Миллиарды дохода. В незаконной деятельности с криптовалютой обвиняется житель Костаная

Перед судом предстал 35-летний житель Костаная Денис Галкин. Как сказано в обвинении, в 2020-ом году он, имея опыт работы в банковской сфере, а так же в сфере IT-технологий, задался преступным умыслом.

Он создал виртуальный пункт обмена криптовалюты, или как она обозначена в уголовном деле «необеспеченных цифровых активов».

«Принадлежащий Галкину ВЕБ-сайт «KZobmen.com», деятельность которого заключалась в продаже и покупке электронных, цифровых активов, предоставлял возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам, за любую фиатную, свободно-конвертируемую валюту в РК, приобрести необеспеченные, электронные, цифровые активы, в том числе крипто-валюту, с формальной идентификацией личности, фактически без выяснения происхождения денежных средств», — говорит государственный обвинитель Марат Бейсембаев.

Деятельность сайта, по мнению обвинения, явилась средой, способствующей совершению мошеннических действий со стороны лиц, вовлекающих в деятельность финансовых пирамид, а так же бесконтрольному выводу денежных средств, полученных преступным путем, за границу. Лицензии на проведение операций с криптовалютами, по словам прокурора, у Галкина не было, о своей деятельности он не уведомлял ни один из уполномоченных органов.

«Деятельность сайта «KZobmen.com» в периоды 2020-ого по 2022-ой год Галкин вел в собственном доме, расположенном в Костанае в микрорайоне Северо-Западный + имея уже наработанных с 2018-ого года клиентов обменного пункта на сайте «KZobmen.com», Галкин самостоятельно принимал заявки от клиентов прошедших верификацию, на сайт «KZobmen.com» и желающих приобрести электронные, цифровые активы», — говорит гособвинитель.

Клиенты перечисляли деньги на банковские счета мамы и отчима Галкина, которых он зарегистрировал в качестве индивидуальных предпринимателей, он в течение часа осуществлял операцию по купле-продаже. Доход, извлечённый в результате, по мнению обвинения, является особо крупным.

«Сумма дохода, поступлений ВЕБ-сайта «KZobmen.com», без учета переводов между своими банковскими счетами, а, также, без учета вкладов на депозит за период 7.07.2022 года, по 31.12.22 года составил на сумму 1 миллиард 763 миллиона 927 тысяч 767 тенге», — озвучил данные государственный обвинитель Марат Бейсембаев.

Галкину предъявлены обвинения по статье «Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая деятельность, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». Наказанием, согласно Уголовному Кодексу, может стать и штраф до пяти тысяч МРП, но может быть и лишение свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества. Подсудимый вину не признал. На процессе начался допрос свидетелей.

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