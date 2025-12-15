Миллиарды тенге без понятной отчётности

В Казахстане предложили законодательно обязать операторов платных автомобильных дорог публиковать подробные отчёты о сборе и расходовании средств, передаёт LS.

Депутат мажилиса Николай Арсютин напомнил, что доходы от платных трасс значительны:

в 2024 году — 53 млрд тенге ,

, за 10 месяцев 2025 года — 72 млрд тенге.

При этом, по его словам, в открытом доступе до сих пор нет системной и понятной для общества информации о том, как используются эти средства.

Единый формат отчётности и ответственность за сокрытие данных

Арсютин отметил, что детальная структура затрат недоступна широкой публике, что создаёт риски недоверия со стороны граждан и перевозчиков.

В этой связи он предложил:

обязать всех операторов платных дорог публиковать на официальных сайтах ежегодные отчёты о сборе средств, расходах, выполненных работах и инвестициях;

о сборе средств, расходах, выполненных работах и инвестициях; законодательно закрепить единый стандарт такой отчётности;

единый стандарт такой отчётности; ввести ответственность за непубликацию данных.

По его мнению, общественный доступ должен охватывать информацию о тарифах, ремонте и содержании дорог, а также о реализации планов капитального строительства.

Жалобы на качество дорог и международный опыт

Депутат подчеркнул, что регулярно поступают жалобы граждан и перевозчиков на качество платных дорог, работу системы взимания платы и действующие тарифы. Об этом свидетельствуют обращения, а также публикации в СМИ и сообщения общественных организаций.

«Всё это формирует потенциальное недоверие общества к расходованию бюджетных и внебюджетных средств», – отметил Арсютин.

Он напомнил, что в международной практике операторы платных дорог обязаны регулярно публиковать финансовые отчёты, данные о расходах, инвестициях и показателях безопасности. Такой подход:

позволяет обществу контролировать эффективность использования средств;

снижает риски злоупотреблений;

повышает доверие граждан к системе платных дорог.

Депутат выразил уверенность, что внедрение этих мер повысит прозрачность расходования средств и создаст основу для более эффективного развития дорожной отрасли.

26 платных участков — только за счёт платы за проезд

По информации Арсютина, на территории Казахстана сейчас функционируют 26 платных участков автодорог общей протяжённостью около 4,8 тыс. км.

Действующая модель платности предусматривает, что их содержание и развитие осуществляются исключительно за счёт платы за проезд, что, по мнению депутата, делает вопрос прозрачности использования средств особенно актуальным.

